Общество

Белый медведь из Волгограда объявлен в "розыск" после отъезда передвижного зоопарка

Общество 26.08.2019 12:39
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26.08.2019 12:39



Волгоград покинул скандальный передвижной зоопарк "Сафари". Об этом стало известно, когда сюда пришли проверяющие. Выяснилось, что зверинец покинул площадь Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда еще в ночь на воскресенье, хотя гастроли в городе должны были продлиться до сегодняшнего дня.

Поводом для проверки стали заявления волгоградцев, возмущенных условиями содержания животных. Также ИА "Высота 102" стало известно, что к возмущенным присоединился и глава Волгограда Виталий Лихачев. Он  обратился в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой проверить условия содержания животных в передвижном зоопарке «Сафари». В заявлении содержится просьба провести проверку и истории появления белого медведя в зверинце. Известно, что белый медведь внесен в Красную Книгу и главу Волгограда интересует, как он попал в передвижной зоопарк. Если из дикой природы, а не из цирка, то это, по мнению Виталия Лихачева, может противоречить законодательству. 


Между тем,  накануне группа волгоградцев обратилась  к депутатам с просьбой запретить передвижные зоопарки. Несколько человек встали с плакатом около зоопарка "Сафари". Поводом для акции стала ситуация в передвижном зоопарке, который располагался на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда. Как говорится в петиции, животные здесь страдают от жары, не получая достаточного количества воды, и от недокорма – так, в их рационе вместо мяса каши. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что одна жительница Тракторозаводского района обратилась в прокуратуру с просьбой проверить структуру «Росцирка» на жестокое обращение с животными. Журналисты информагентства убедились во время посещения зоопарка, что далеко не во всех клетках была вода, а бассейн, где жил белый медведь, оказался пустым. Только при журналистах животным налили воду, объяснив ее отсутствие обеденным перерывом. Руководство зоопарка утверждало, что причина изможденного вида животных – сильная жара, но комитет ветеринарии, по словам директора, не имеет претензий к условиям их содержания.




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