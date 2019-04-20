В центре Волгограда прошли "Большие гонки" на выбывание

Общество 20.04.2019 14:25
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20.04.2019 14:25
Соревнования самых быстрых радиоуправляемых автомобилей “Большие гонки” прошли сегодня в Волгоградском государственном техническом университете. Как сообщает ИА “Высота 102”, состязание, в котором участвуют волгоградские школьники, состоялось в рамках регионального фестиваля “Машины и мы”. Управляли гоночными болидами полтора десятка ребят-учеников регионального кванториума “Политех”. На полтора часа спортивный зал вуза превратился в гоночную трассу. Там был даже оборудован пит-стоп, на котором гонщики могли менять аккумуляторы и колеса. Скорость моделей обычно достигает 48 километров в час, но на гонках ее ограничили 40 километрами в час. Участников разделили на шесть команд. Каждая из них выставила одного пилота и нескольких механиков. Всего состоялись два заезда. После первого, протяженностью 30 кругов, определилась четверка лучших команд, они и прошли в финал. Зрителями гонок стали десятки школьников из Волгограда и области. После их окончания гости смогли сами поуправлять болидами.
Увидели сегодня ребята и выставку настоящих автомобилей. Мальчишки и девчонки смогли заглянуть под капот и посидеть за рулем “BMW”, “Audi Q4”, “Chevrolet Camaro”, внедорожника “Hummer”, раллийной “Mitsubishi” и “оседлать” спортивный мотоцикл “Suzuki GSX 1300 Hayabusa”. Об устройстве и особенностях техники им рассказали ученые - специалисты автомобилестроения и сами автолюбители.
Сотрудники ГИБДД вместе с волонтерами объяснили детям правила дорожного движения, значение дорожных знаков. Преподаватели кафедры “Изыскание и проектирование транспортных сооружений” ИАиС ВолгГТУ сыграли с ребятами в игру “Безопасный город”. На макете населенного пункта с обозначенными жилыми кварталами, дорогами, больницами и школами, дети должны были сами правильно разместить дорожные знаки.
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