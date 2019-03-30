В Волгограде мировая звезда LP споет на концерте и встретится с фанатами

















Лаура Перголицци, более известная, как LP, 5 апреля выступит с сольным концертом в Волгоградском ЦКЗ. На музыкальный олимп она ворвалась в 2016 году и с феноменальной скоростью стала звездой первой величины. Популярность пришла благодаря песне «Lost on You», клип на которую собрал 220 млн просмотров на Youtube.

LP – не только исполнитель, но и автор песен. Ее творчество вошло в репертуар всемирно известных исполнителей - Рианны, Кристины Агилера, Backstreet Boys, Шер. У артистки множество узнаваемых фишек: своеобразный тембр голоса, залихватский свист и неизменная укулеле. Исполнительница готовится к выпуску свежего альбома, и волгоградцы одни из первых смогут услышать в живую ее новые песни.













Перед концертом LP проведет встречу со своими фанатами. Meet&Greet состоится непосредственно перед выступлением за кулисами сцены ЦКЗ. У каждого участника будет возможность пообщаться со звездой – подарить ей подарок, сделать памятное фото.

Если вы идете на концерт (приобрели билеты или собираетесь это сделать), то ИА «Высота 102» поможет вам оказаться на Meet&Greet! Редакция разыграет среди наших подписчиков в соцсетях два пригласительных. С вас билеты на концерт – с нас проходки на встречу с певицей. Билеты на концерт приобретаются отдельно и не разыгрываются.