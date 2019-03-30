В Волгограде мировая звезда LP споет на концерте и встретится с фанатами

Культура 30.03.2019 11:17
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30.03.2019 11:17
Лаура Перголицци, более известная, как LP, 5 апреля выступит с сольным концертом в Волгоградском ЦКЗ. На музыкальный олимп она ворвалась в 2016 году и с феноменальной скоростью стала звездой первой величины. Популярность пришла благодаря песне «Lost on You», клип на которую собрал 220 млн просмотров на Youtube.
LP – не только исполнитель, но и автор песен. Ее творчество вошло в репертуар всемирно известных исполнителей - Рианны, Кристины Агилера, Backstreet Boys, Шер. У артистки множество узнаваемых фишек: своеобразный тембр голоса, залихватский свист и неизменная укулеле. Исполнительница готовится к выпуску свежего альбома, и волгоградцы одни из первых смогут услышать в живую ее новые песни.
Перед концертом LP проведет встречу со своими фанатами. Meet&Greet состоится непосредственно перед выступлением за кулисами сцены ЦКЗ. У каждого участника будет возможность пообщаться со звездой – подарить ей подарок, сделать памятное фото.
Если вы идете на концерт (приобрели билеты или собираетесь это сделать), то ИА «Высота 102» поможет вам оказаться на Meet&Greet! Редакция разыграет среди наших подписчиков в соцсетях два пригласительных. С вас билеты на концерт – с нас проходки на встречу с певицей. Билеты на концерт приобретаются отдельно и не разыгрываются.
Победителями станут авторы самых оригинальных ответов на вопрос: «Почему именно я должен пойти на Meet&Greet с LP?». Ответы пишите в комментариях к посту в наших соцсетях.
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