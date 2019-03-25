Расследования 25.03.2019 17:33
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25.03.2019 17:33
Сегодня приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда бывший начальник инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда Антон Скворцов признан виновным в получении взятки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 17 сентября 2018 года он получил через посредников от руководителя одного из товариществ собственников жилья 80 тысяч рублей за обещание не включить ТСЖ в план проведения проверок на 2019 год.
Передача денег осуществлялась в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. После получения денег Скворцов был задержан. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Суд приговорил Скворцова к штрафу в размере 500 тыс рублей с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах и органах местного самоуправления, в течение 2 лет. Приговор в законную силу не вступил.
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