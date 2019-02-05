Разбитую дорогу через Волжскую ГЭС починят за 124 млн рублей

Общество 05.02.2019 16:27
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05.02.2019 16:27
Ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС выполнят за 124,7 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", электронный аукцион на право заключения муниципального контракта сегодня размещен на сайте госзакупок. Согласно документации, до 30 сентября текущего года планируется провести ремонт пролетов № 40-43, 59-78. Отмечается, что данные пролетные строения имеют наиболее серьезные повреждения, в т.ч. снижающие грузоподъемность. Деньги выделяются из бюджета городского округа - город Волжский.
Как ранее сообщало информагентство, мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов из-за торчащих из-под разбитого асфальта штырей и арматуры.
Напомним, что Волжский в июле 2019-го отметит свое 65-летие. В честь этого городу обещали выделить дополнительные средства на благоустройство и развитие, а также ремонт дорог.
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