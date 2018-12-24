



Жителям отдаленного поселка 62-ой Армии в Краснооктябрьском районе Волгограда станет проще добираться до первой Продольной магистрали. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по просьбам жителей, микроавтобусы №67К будут курсировать через улицы Коммунаров, Хользунова, Маршала Еременко и Кубинская. В часы пик интервал движения составит 10-15 минут.

Новой конечной маршрута станет остановка «Поселок 62-й Армии». Далее автобус будут следует через остановки «База», «Ул. Долинная», «Ул. Хрустальная», «Школа №72», «Ул. Нижнеамурская», «Ул. Верхоянская», «Детский сад» и «Школа №78». С улицы Хользунова общественный транспорт выезжает на Вторую Продольную магистраль, затем поворачивает на улицу Кубинскую и едет до конечной остановки «Пл. «Возрождения».



