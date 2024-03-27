



В течение 2024 года на территории Волгоградской области начнётся расчистка мелиоративных каналов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на госзакупки, работами будут охвачены открытые оросительные системы на территории Быковского, Николаевского и Светлоярского районов. ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», обслуживающее сооружения, объявило о поиске подрядной организации.

Компании, выигравшей конкурс, предстоит в Быковском районе привести в порядок подводящий канал, обеспечивающий водой местную насосную станцию. Специалисты расчистят участок шириной 40 и длиной 300 метров. Объём скопившегося здесь грунта, подлежащего вывозу, оценивается сотрудниками федерального учреждения в 10,6 тыс. кубометров.

В Николаевском районе строителям придётся произвести выемку намытого грунта в подводящем канале Заволжской оросительной системы. Здесь для работы каскадной насосной станции, обеспечивающей транспортировку воды, вывезут 19,3 тыс. кубометров намытого за десятилетия эксплуатации грунта.

Также по контракту на территории района запланированы масштабные работы по ремонту участка Палласовской оросительно-обводнительной системы. Здесь должен быть расчищен магистральный канал. Подрядчику предстоит вывести отсюда 146 тыс. кубометров грунта, а также выровнять отвалы, произвести планировку откосов канала и восстановить дамбу.

Наиболее масштабные работы по планам «Волгоградмелиоводхоза» развернутся в Светлоярском районе. Здесь будет восстановлена Райгородская оросительно-обводнительная система. Строителям предстоит вывести 145,9 тыс. кубометров намытого грунта, восстановить и укрепить откосы канала бутовым камнем, а также реанимировать щитовые глубинные затворы.

В общей сложности на эти цели федеральное учреждение выделило 111 млн рублей. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 11 апреля. Победитель тендера должен быть определён в течение ещё нескольких дней. По условиям контракта, передача восстановленных оросительных систем должна состояться в декабре 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»