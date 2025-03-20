Бесплатных лекарств для тяжелобольных россиян стало больше с 20 марта

В России с 20 марта на 18 позиций увеличился список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые выдают за счет государства. По данным «Парламентской газеты», теперь перечень состоит из 818 наименований медикаментов.
В числе новых препаратов:
- занубрутиниб,
- полатузумаб ведотин,
- нурулимаб+пролголимаб,
- инотузумаб озогамицин,
- алпелисиб,
- анифролумаб,
- алоглиптин+пиоглитазон,
- эсмолол,
- роксадустат,
- инклисиран,
- биапенем,
- атазанавир+ритонавир,
- фампридин,
- изатуксимаб,
- гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон,
- беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол,
- будесонид+гликопиррония бромид+формотерол,
- тезепелумаб.
Перечисленные препараты, по данным издания, применяются при лечении рака молочной железы, сахарном диабете, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушении липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни легких, лимфоме и меланоме, лейкозе, системной красной волчанки.
Напомним, что на получение льготных лекарств в России могут претендовать участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, Герои Советского Союза и России, люди, пострадавшие от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Не должны платить за лекарства или могут покупать их со скидкой в 50 процентов страдающие онкологией, бронхиальной астмой, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, диабетом, ВИЧ, ДЦП или рассеянным склерозом.