Бесплатных лекарств для тяжелобольных россиян стало больше с 20 марта





В России с 20 марта на 18 позиций увеличился список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые выдают за счет государства. По данным «Парламентской газеты», теперь перечень состоит из 818 наименований медикаментов.

В числе новых препаратов:

занубрутиниб,

полатузумаб ведотин,

нурулимаб+пролголимаб,

инотузумаб озогамицин,

алпелисиб,

анифролумаб,

алоглиптин+пиоглитазон,

эсмолол,

роксадустат,

инклисиран,

биапенем,

атазанавир+ритонавир,

фампридин,

изатуксимаб,

гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон,

беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол,

будесонид+гликопиррония бромид+формотерол,

тезепелумаб.

Перечисленные препараты, по данным издания, применяются при лечении рака молочной железы, сахарном диабете, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушении липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни легких, лимфоме и меланоме, лейкозе, системной красной волчанки.

Напомним, что на получение льготных лекарств в России могут претендовать участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, Герои Советского Союза и России, люди, пострадавшие от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Не должны платить за лекарства или могут покупать их со скидкой в 50 процентов страдающие онкологией, бронхиальной астмой, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, диабетом, ВИЧ, ДЦП или рассеянным склерозом.