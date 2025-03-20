Общество

Бесплатных лекарств для тяжелобольных россиян стало больше с 20 марта

Общество 20.03.2025 21:43
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20.03.2025 21:43


В России с 20 марта на 18 позиций увеличился список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые выдают за счет государства. По данным «Парламентской газеты», теперь перечень состоит из 818 наименований медикаментов. 

В числе новых препаратов: 

  • занубрутиниб, 
  • полатузумаб ведотин, 
  • нурулимаб+пролголимаб, 
  • инотузумаб озогамицин, 
  • алпелисиб, 
  • анифролумаб, 
  • алоглиптин+пиоглитазон, 
  • эсмолол, 
  • роксадустат, 
  • инклисиран, 
  • биапенем, 
  • атазанавир+ритонавир, 
  • фампридин,
  • изатуксимаб, 
  • гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон, 
  • беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол, 
  • будесонид+гликопиррония бромид+формотерол, 
  • тезепелумаб.

Перечисленные препараты, по данным издания, применяются при лечении рака молочной железы, сахарном диабете, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушении липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни легких, лимфоме и меланоме, лейкозе, системной красной  волчанки.  

Напомним, что на получение льготных лекарств в России могут претендовать участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, Герои Советского Союза и России, люди, пострадавшие от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Не должны платить за лекарства или могут покупать их со скидкой в 50 процентов страдающие онкологией, бронхиальной астмой, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, диабетом, ВИЧ, ДЦП или рассеянным склерозом.

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