Под Волгоградом пьяный садист сломал нож о свою сожительницу

Расследования 17.03.2025 10:01
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17.03.2025 10:01
Только яростное сопротивление помогло жительнице Суровикинского района спасти свою жизнь, защищаясь от озверевшего сожителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 6 марта между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей вспыхнул конфликт.
В ходе ссоры мужчина схватил нож и попытался нанести потерпевшей смертельные удары. К счастью, нож сломался, но сожитель не успокаивался. Он начал бить женщину руками и ногами, а потом нашел еще один нож, которым пытался добить сожительницу. Однако жертве домашнего насилия удалось его выбить, но и это не остановило садиста.
Он схватил ножовку и предпринял очередную попытку убийства, но и она оказалась безуспешной — женщина продолжала защищаться. Только благодаря активному сопротивлению несчастной удалось избежать серьезных ранений.
Она получила резаные раны кистей, непроникающие колото-резаные раны тела, а также сотрясение головного мозга. Женщина сумела спастись – помощь ей оказали врачи.
В суд уже направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит серьезный срок.
Фото V102.RU (архив)
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