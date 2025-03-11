Из Волгограда задержаны 4 авиарейса в Москву и Санкт-Петербург

Общество 11.03.2025 09:54
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11.03.2025 09:54
В аэропорту Волгограда 11 марта задерживаются четыре авиарейса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, отложены вылеты из Волгограда в столицу двух самолетов Аэрофлота, а также борта компании Red Wings. Они должны были приземлиться в аэропортах Шереметьево и Жуковский. С 11-15 ч. на 13-45 ч. перенесен также вылет самолета авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург.
Ранее, напомним, сообщалось о задержке рейса Волгоград-Москва, который должен был вылететь в 8-00 ч. По данным Минобороны, сегодня произошла массовая атака беспилотников на московский регион. Был сбит и перехвачен 91 БПЛА.
Фото V102.RU (архив)
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