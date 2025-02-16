Расследования

А есть предел? Адвокаты Шыхалиева подали шестую жалобу в суд с просьбой об отмене приговора

Расследования 16.02.2025 07:47
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16.02.2025 07:47


В Волгограде до шести выросло количество жалоб на приговор Дзержинского районного суда по уголовному делу в отношении Рагима Шыхалиева, сбежавшего с места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102», шестую по счету жалобу на не вступивший в силу приговор направил адвокат Шыхлиева. И это уже четвертая жалоба защиты. 

Напомним, что суд Дзержинского района Волгограда огласил решение по уголовному делу 24 декабря 2024 года, признав 36-летнего водителя Mercedes Шыхалиева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места ДТП. Решением судьи участнику смертельного ДТП в качестве наказания было назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Однако, уже в течение десяти дней стало известно о том, что приговор суда не устроил ни одну из сторон. Свои жалобы – в общей сложности четыре – в установленный законом срок подали потерпевшие, адвокат Рагима Шыхалиева и прокуратура. Гособвинение, напомним, в судебном процессе настаивало на наказании в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, что на полгода больше, чем назначил суд. 

Спустя три недели, как сообщало ИА «Высота 102», адвокат подал пятую по счету жалобу на приговор, попросив об условном наказании взамен реального. И, как выяснилось 16 февраля, еще через несколько дней, в суд поступила шестая жалоба.

В частности, 7 февраля, представитель осужденного направил в Дзержинский районный суд документы, в которых просит об отмене приговора и возвращении уголовного дела в прокуратуру. До 21 февраля суд принимает возражения сторон на эту жалобу.  

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