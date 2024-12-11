Выше и мощнее: в Волгограде открыли новую 256-метровую телебашню

Общество 11.12.2024 08:09
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11.12.2024 08:09
Накануне в Волгограде на улице Краснополянская открыли новую телебашню взамен старой, демонтаж которой заканчивается на Мамаевом кургане. Как сообщили V102.RU в комитете информационных технологий Волгоградской области, запуск новой башни — это завершение масштабного проекта по модернизации телевещательной инфраструктуры города-миллионника, что позволит расширить доступ к цифровым сервисам и способствовать реализации целей нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
Напомним, высота старой телевышки на Мамаевом кургане была гораздо ниже – 180 метров. При этом ее технические возможности в связи с солидным возрастом, а возвели ее еще в 1957 году, уже не отвечали современным реалиям. К тому же телебашня не вписывалась в облик мемориального комплекса.
Новый объект, подчеркнули в комитете, обеспечит стабильный бесперебойный прием теле- и радиоканалов для всех жителей Волгограда и прилегающих районов и улучшит качество сигнала.
Фото администрации Волгоградской области
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