Общество

Волгоградскую область в ближайшие сутки зальет дождями и охладит до +10º

Общество 23.07.2024 09:24
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23.07.2024 09:24


Волгоградцев в ближайшие 24 часа ожидает резкое ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, по области пройдут дожди с грозами, а температура в отдельные часы резко упадет до +10 градусов. 

— 24 июля по региону прогнозируются дожди, местами с  грозами и северо-восточным ветром с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы +15...+20º, при прояснении температура за окном составит +10...+15º, днем +23...+28º, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — 25 июля сильных осадков не ожидается. Ветер северной четверти днем местами с порывами до 12-14 м/с. В ночной период +13...+18º, при прояснении до +10º, днем +25...+30º.

В Волгограде завтра, 24 июля, вероятен небольшой дождь с грозой. Ветер северо-восточного направления при грозах усилится до 15-20 м/с. Ночью +16…+18º, днем +24...+26º.

— 25 июля в городе на Волге сильные осадки маловероятны. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Ночью +16…+18º, днем столбики термометров покажут +27...+29º, — добавили волгоградские синоптики. 

По данным сервиса Gismeteo, температура начнет постепенно повышаться лишь концу недели. В субботу и воскресенье днем будет от +28 до +31 градуса. Ночные температуры в среднем не превысят +18 градусов.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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