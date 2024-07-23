Волгоградцев в ближайшие 24 часа ожидает резкое ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, по области пройдут дожди с грозами, а температура в отдельные часы резко упадет до +10 градусов.

— 24 июля по региону прогнозируются дожди, местами с грозами и северо-восточным ветром с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы +15...+20º, при прояснении температура за окном составит +10...+15º, днем +23...+28º, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — 25 июля сильных осадков не ожидается. Ветер северной четверти днем местами с порывами до 12-14 м/с. В ночной период +13...+18º, при прояснении до +10º, днем +25...+30º.

В Волгограде завтра, 24 июля, вероятен небольшой дождь с грозой. Ветер северо-восточного направления при грозах усилится до 15-20 м/с. Ночью +16…+18º, днем +24...+26º.

— 25 июля в городе на Волге сильные осадки маловероятны. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Ночью +16…+18º, днем столбики термометров покажут +27...+29º, — добавили волгоградские синоптики.

По данным сервиса Gismeteo, температура начнет постепенно повышаться лишь концу недели. В субботу и воскресенье днем будет от +28 до +31 градуса. Ночные температуры в среднем не превысят +18 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»