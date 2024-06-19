Путепровод №6 в Волгограде, который расположен на пересечении Третьей продольной и улицы Ангарской, отремонтируют до конца текущего года. Об этом, как сообщили V102.RU в обладминистрации, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров.





Глава региона и мэр осмотрели отремонтированную половину моста, выслушали подрядчика работ. Ремонт второй половины путепровода, как прозвучало, завершат досрочно.





Напомним, на путепроводе №6 в начале этой недели изменили схему движения. Для проезда в сторону Краснооктябрьского района открыли отремонтированную часть моста, а вторую, наоборот, закрыли на ремонт.

Ранее сообщалось, что деформационные швы на этом объекте делают по новой технологии, которая защищает конструкции от деформации и гасят уровень шума.





Андрей Бочаров отметил, что такие технологии нужно использовать и при восстановлении других объектов.

Фото: администрации Волгоградской области