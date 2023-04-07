







Администрация Волгограда объявила аукцион на подготовку проекта восстановления памятника сталинградским чекистам – бойцам 10-й дивизии НКВД и работникам милиции Сталинграда в сквере на площади Чекистов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.





Согласно данным сайта госзаказов, на эти цели выделено 1,2 миллиона рублей.





В рамках муниципального контракта победителю торгов предстоит обследовать установленный в 1947 году мемориал, созданный по проекту волгоградского архитектора Ф.М. Коимшиди. Сотрудники подрядной организации проведут историко-архивные, историко-архитектурные и библиографические изыскания, выполнят архитектурно-художественный анализ объекта. На основании результатов исследований специалисты подготовят проект восстановления мемориала с указанием перечня необходимых мероприятий по его сохранению.





Перед тем, как проект будет передан муниципалитету, он в соответствии с действующим законодательством должен пройти государственную историко-культурную экспертизу. Последний раз мемориал реставрировался в 2015 году.





Напомним, памятник представляет собой фигуру воина-чекиста, установленного на постаменте из красного мрамора. Общая высота памятника - порядка 22 метров. Работы по приведению в порядок мемориала планируется выполнить в 2024 году. В минувшем году было завершено обновление сквера, где расположен памятник.







