Общество

В Волгограде заказали проект восстановления памятника Чекистам за 1,2 миллиона рублей

Общество 07.04.2023 16:22
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07.04.2023 16:22



Администрация Волгограда объявила аукцион на подготовку проекта восстановления памятника сталинградским чекистам – бойцам 10-й дивизии НКВД и работникам милиции Сталинграда в сквере на площади Чекистов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. 

Согласно данным сайта госзаказов, на эти цели выделено 1,2 миллиона рублей.

В рамках муниципального контракта победителю торгов предстоит обследовать установленный в 1947 году мемориал, созданный по проекту волгоградского архитектора Ф.М. Коимшиди. Сотрудники подрядной организации проведут историко-архивные, историко-архитектурные и библиографические изыскания, выполнят архитектурно-художественный анализ объекта. На основании результатов исследований специалисты подготовят проект восстановления мемориала с указанием перечня необходимых мероприятий по его сохранению.

Перед тем, как проект будет передан муниципалитету, он в соответствии с действующим законодательством должен пройти государственную историко-культурную экспертизу. Последний раз мемориал реставрировался в 2015 году. 

Напомним,  памятник представляет собой фигуру воина-чекиста, установленного на постаменте из красного мрамора. Общая высота памятника - порядка 22 метров. Работы по приведению в порядок мемориала планируется выполнить в 2024 году. В минувшем году было завершено обновление сквера, где расположен памятник. 


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