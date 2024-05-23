Общество

Под Волгоградом полицейские устроили облаву на мигрантов

Общество 23.05.2024 19:06
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23.05.2024 19:06

В Волгоградской области продолжаются рейды правоохранителей по местам потенциального скопления незаконных мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», 23 мая масштабная проверка состоялась на территории Калача-на-Дону и близлежащих населённых пунктов.

- Во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ осуществлена проверка по местам трудовой деятельности иностранных граждан: объектах строительства, торговли, сельхозугодиях, а также местам жительства, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации полицейских, в ходе рейда были выявлены нарушители. По итогу проверки в отношении иностранных граждан полицейские обещают принять меры, предусмотренные российским законодательством.

Напомним, ранее ГУ МВД России по Волгоградской области сообщало, что с начала 2024 года в Волгоградской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» были организованы 15 рейдов, в ходе которых оперативники задержали 20 граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда и режим пребывания в РФ.

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