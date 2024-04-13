«Чайка» «прилетит» на Волгоград Арену 14 апреля

Столько же баллов набрала и «Чайка», соседствующая с волгоградцами. Коллектив из Песчанокопского в текущей части сезона одержал две победы и четырежды сыграл вничью. В прошлом туре «стая» разгромила на своем поле «Краснодар -2» со счетом 4-1 и заметно улучшила свое положение, выйдя на четвертую позицию. Нападающий «Чайки» Александр Хохлачев в матче с «молодыми бычками» оформил дубль и стал лучшим форвардом тура в «Золоте».
За всю историю противостояния «Ротор» всего лишь один раз обыграл «Чайку» в официальной встрече. Случилось это знаменательное событие прошлой осенью. Подопечные Сергея Попкова на выезде одержали долгожданную викторию над столь неудобным соперником со счетом 1:0 благодаря победному голу Даниила Арсентьева. С тех пор у «стаи» сменился наставник. Вместо Игоря Семшова в зимнее межсезонье главным тренером стал Дмитрий Пятибратов, приглашенный под задачу выйти в Первую лигу. Впрочем, такими же амбициями обладают и сине-голубые, имеющие все ресурсы для повышения в классе уже в самом ближайшем будущем.
Интересно, что в составе «Ротора» сейчас выступают сразу два голкипера, ранее игравших за «Чайку» — основной на данный момент вратарь волгоградской команды Никита Чагров и Вадим Аверкиев. В то же время в клубе из Ростовской области есть два бывших футболиста «Ротора» - защитник Никита Кармаев и полузащитник Олег Николаев.
Противостояние «Ротора» и «Чайки» в последние два года стало уже классическим для всей Второй лиги. Традиционно матчи между этими соперниками отличаются высокой напряженностью и порой чрезмерной борьбой на каждом участке поля, приводящей к большому количеству желтых карточек и удалениям. Но в плане качества показанного футбола болельщики обеих команд не остаются разочарованными. Есть все предпосылки к тому, что очередной раунд сражения 14 апреля на Волгоград Арене снова станет интересным и непредсказуемым, а цена победы, учитывая плотность в турнирной таблице, окажется весьма высока.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Ротор» VK.com