Ночные посиделки в Жилгородке обернулись гибелью для волгоградки

После ночных посиделок в общежитии по улице 51-й Гвардейской Дивизии, 15 в Жилгородке Дзержинского района Волгограда скончалась 57-летняя местная жительница, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— В пятницу безработная пара решила хорошо провести время. Сожители устроили застолье в одной из комнат общежития. Вскоре томный вечер превратился в жестокую драму. В тот момент 64-летний любовник уже порядком был навеселе и начал выяснять отношения. Слово за слово, аргументы кончились — в дело пошли кулаки. Глубокой ночью пострадавшую с закрытой черепно-мозговаой травмой госпитализировали в больницу № 25, где она к полудню скончалась, — поделился подробностями источник.

Известно, что мужчину задержали правоохранители. Свою вину в случившемся он так и не признает.

Напомним, что под Волгоградом посиделки с безработным привели к кровавой бойне.

Скриншот: Google Maps