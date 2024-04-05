Общество

«Дрон не приметит»: под Волгоградом шьют одеяла-невидимки для бойцов СВО

Общество 05.04.2024 14:36
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05.04.2024 14:36


В городе Камышин Волгоградской области любящими руками местных женщин шьются технологичные одеяла, которые спасают бойцов СВО от атак дронов-камикадзе. Как сообщила V102.RU основатель волонтерской группы «Частичка тепла» Татьяна Коковашина, над разработкой и изготовкой амуниции и других вспомогательных средств для солдат трудятся и помогают все ее друзья и соседи. 

Как рассказала учитель физкультуры средней школы в небольшом селе Терновки по совместительству волонтер, идея по созданию волонтерского движения для помощи военным пришла ей совсем недавно. 

–  Идея о создании такого объединения у меня пришло после того, как я посетила со своим ребенком иммерсивную инсталляцию «Поезд Победы». Я так прониклась этой выставкой, что не задумываясь создала 5 февраля группу в соцсетях, – призналась корреспонденту Татьяна. – Сначала в нашем мини-отряде участвовали близкие друзья и родственники, а потом уже начали добавляться друзья друзей и так далее. Сейчас в моей группе уже более 300 человек односельчан и камышане с соседних сел. 


На своей импровизированной фабрике совместно с волонтерским объединением «С миру по нитке» они шьют камуфляжные толстовки и футболки, также изготавливают нашлемники и окопные свечи. К созданию одеяла-невидимки волонтеры приступили совсем недавно, но уже на начальном этапе продукт претерпел множество модернизаций и изменений. Идею таких накидок они подсмотрели у коллег из Москвы.

На сегодняшний день вносятся коррективы в пошив. Мы добавили фиксаторы для соединения их между собой. Так из нескольких одеял может получиться одно большое полотно размером 1,5 на 6 метров приблизительно. Так же одеяло легко может превратиться с помощью фиксатора в спальный мешок, – поясняет волонтер. – На изготовление одного такого изделия уходит приблизительно около 1,5 часа с учетом покроя. Средняя себестоимость его опять же зависит от материала, на данный момент у нас уходит приблизительно 1300 рублей за одну штуку


Женщина подчеркивает, что помимо бытовых задач одеяло выполняет главную функцию - укрытие и защиту бойца от дронов с взрывчаткой. В состав такого изделия входят синтепон, плотная водоотталкивающая ткань, а также специальный термоэлемент, который не дает тепловизорам обнаружить бойца.

Над пошивом трудятся всего 6 человек. На себе опробовала материал - тепловизор не разглядел через наше одеяло тепло. Сейчас закуплено ткани еще на 100 таких изделий, – делится планами Татьяна. – Мы самолично ездим в ДНР и передаем все наши изделия прямо в руки бойцам. Надеемся, что они обогреют и сохранят жизни наших дорогих солдат.  

Фото: Татьяна Коковашина

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