В Волгограде родители каждого второго выпускника вынуждены оплачивать репетиторов

Каждая вторая волгоградская семья, чей ребенок готовится к школьным экзаменам, вынуждена нанимать репетиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аналитиков SuperJob, дополнительные занятия оплачивают 48% родителей девятиклассников и 52% учеников 10–11 классов.

При этом 32% волгоградских респондентов начинают «подтягивать» своих чад, начиная с 7–8 классов.

- Родители учащихся 9, 10 и 11 классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3600 рублей, для учеников 10 и 11 классов – 5100 рублей, — говорится в результатах исследования.

Порядка 10% опрошенных волгоградцев сообщили, что вынуждены тратить на дополнительные занятия детей, учащихся в старших классах, более 10 тыс. рублей в неделю.