На юге Волгограда вспыхнули камышовые заросли

Происшествия 02.04.2024 14:03
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02.04.2024 14:03
В Красноармейском районе Волгограда пожарные тушат горящий камыш. Как сообщили V102.RU очевидцы, огромный столб пламени вплотную подобрался к дороге, по которой курсирует в том числе общественный транспорт.В ГУ МЧС Волгоградской области пояснили, что в районе улицы Лазоревая происходит горение камыша отдельными очагами.
- Угрозы нет. Пожарные 5 ПСЧ прибыли к месту, - прокомментировали в службе.
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