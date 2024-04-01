С волгоградца взыскали 135 тысяч за брошенную в больнице мать





Житель Волгограда по решению суда должен будет выплатить больнице №5 135,6 тысячи рублей, потраченных медучреждением на содержание и уход за пожилой женщиной в течение почти пяти месяцев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение Дзержинского суда Волгограда, пенсионерка попала в терапевтическое отделение в феврале 2023 года с жалобами на сердце. Через некоторое время после оказания медицинской помощи пенсионерку решили выписать домой. Однако ее 59-летний сын категорически отказался забирать свою мать. Олег Д. мотивировал это тем, что его мать является недееспособной, а дома у нее – антисанитария. На этом основании мужчина посчитал, что его родственнице лучше всего находиться в больнице то время, что он потратит на ее оформлении в интернат. В медучреждении пенсионерка в конечном итоге и пробыла до начала июля. Житель Волгограда по решению суда должен будет выплатить больнице №5 135,6 тысячи рублей, потраченных медучреждением на содержание и уход за пожилой женщиной в течение почти пяти месяцев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение Дзержинского суда Волгограда, пенсионерка попала в терапевтическое отделение в феврале 2023 года с жалобами на сердце. Через некоторое время после оказания медицинской помощи пенсионерку решили выписать домой. Однако ее 59-летний сын категорически отказался забирать свою мать. Олег Д. мотивировал это тем, что его мать является недееспособной, а дома у нее – антисанитария. На этом основании мужчина посчитал, что его родственнице лучше всего находиться в больнице то время, что он потратит на ее оформлении в интернат. В медучреждении пенсионерка в конечном итоге и пробыла до начала июля.

Как следует из документов суда, за несколько месяцев мужчина лишь однажды навестил свою мать. При этом он общался с медперсоналом на повышенных тонах и требовал от медиков определить мать в социальное учреждение. Волгоградцу объяснили, что это является его заботой как опекуна недееспособного человека, однако мужчина и слышать ничего не хотел. Тогда руководство медучреждения потребовало от сына оплатить расходы, связанные с длительным пребыванием пенсионерки в стационаре. На словах тот сначала пообещал это сделать, однако затем перестал отвечать на звонки. Как следует из документов суда, за несколько месяцев мужчина лишь однажды навестил свою мать. При этом он общался с медперсоналом на повышенных тонах и требовал от медиков определить мать в социальное учреждение. Волгоградцу объяснили, что это является его заботой как опекуна недееспособного человека, однако мужчина и слышать ничего не хотел. Тогда руководство медучреждения потребовало от сына оплатить расходы, связанные с длительным пребыванием пенсионерки в стационаре. На словах тот сначала пообещал это сделать, однако затем перестал отвечать на звонки.

Главный врач больницы вынужден даже был обратиться в администрацию Дзержинского района и в прокуратуру, опасаясь, что мужчина бросил мать, чтобы завладеть ее жилплощадью. Однако проверка выявила, что противоправных действий по выселению пенсионерки из ее квартиры никто не совершал.Тем не менее Олег Д. не торопился забирать свою мать домой. В итоге расходы медучреждения на содержание женщины, не нуждающейся в медицинской помощи по профилю терапии, составили 135 тысяч рублей. Так как самостоятельно компенсировать их волгоградец отказался, больница обратилась с иском в суд. Решением суда все затраты возложены на сына пенсионерки. Сам он в суд так и не явился.