Общество

В Волжском возобновится работа парома «ДАЧНИК-1»

Общество 29.03.2024 18:02
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29.03.2024 18:02

3 апреля в Волжском возобновится паромное сообщение через Ахтубу. Автоколонна № 1732 сообщила о запуске маршрута «Дачник-1». Транспортное направление свяжет город с прилегающими дачными товариществами.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт перевозчика, переправа будет работать в будние и выходные дни, за исключением понедельника и вторника. В расписании шесть рейсов: 8:00; 9:00; 10:00; 16:00; 17:00; 18:00.

Отметим, ранее стало известно о запуске в Волжском с 1 апреля дачных автобусных маршрутов.

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