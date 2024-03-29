В Волжском возобновится работа парома «ДАЧНИК-1»

3 апреля в Волжском возобновится паромное сообщение через Ахтубу. Автоколонна № 1732 сообщила о запуске маршрута «Дачник-1». Транспортное направление свяжет город с прилегающими дачными товариществами.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт перевозчика, переправа будет работать в будние и выходные дни, за исключением понедельника и вторника. В расписании шесть рейсов: 8:00; 9:00; 10:00; 16:00; 17:00; 18:00.

Отметим, ранее стало известно о запуске в Волжском с 1 апреля дачных автобусных маршрутов.