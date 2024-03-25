А весна будет?: в Волгоградскую область идут дожди со снегом

Общество 25.03.2024 21:28
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25.03.2024 21:28
Очередные природные катаклизмы ожидаются в Волгоградской области в ближайшие дни. Только-только жители региона начали радоваться явным признакам весны и потеплению, как погода приготовила новые сюрпризы. Уже завтра, 26 марта, в области ожидаются дожди при усилении северного ветра. Дискомфорт усилят туман и изморозь. А 27 марта погода окончательно испортится и в некоторых районах региона пройдут дожди и дожди со снегом. В области будет буйствовать сильный ветер – до 15-20 метров в секунду.В Волгограде пока осадков не предвидится. Днем в областном центре будет достаточно тепло – до +10 градусов. Ночью минусовых температур не ожидается.
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