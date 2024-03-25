Общество

РИА Новости: в малых городах Волгоградской области зарплата достигла 41 тыс. рублей

Общество 25.03.2024 09:29
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25.03.2024 09:29


Жители средних и малых городов Волгоградской области получают в среднем 41 300 рублей в качестве ежемесячного вознаграждения за труд. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости, подготовившие Рейтинг регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. По итогам исследования, Волгоградская область заняла в рейтинге 52-е место. Самые высокие зарплаты в малых городах России, по данным РИА, – в северных регионах. 

Отметим, что речь идет именно о малых и средних городах субъектов РФ. В этой связи Волгоград как город-миллионник в исследовании не участвовал. 

По сведениям РИА Новости, прирост зарплаты в 2023 году в Волгоградской области составил 16,8%, в то время, как в среднем по стране этот показатель остановился на отметке 14,1%. 

– Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц, – объясняют авторы исследования его итоги. – Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год с учетом выплаты НДФЛ.  

Получаемой зарплаты волгоградцам хватает на то, чтобы купить два фиксированных набора товаров и услуг. Для сравнения: жители Ямало-Ненецкого автономного округа, который занял первое место в рейтинг, могут себе позволить пять таких наборов, так как проживая  даже в маленьких города получают в среднем по 128 тысяч рублей в месяц. 

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