Волгоградцев с 25 марта ждет резкое потепление и магнитные бури

В Волгоградской области весна все больше и больше входит в свои права. Вместо межсезонного ледяного ветра и ночных заморозков горожан на новой неделе порадует устойчивый плюс. В отдельные сутки дневная температура перешагнет отметку +13 градусов.

— В понедельник, 25 марта, по региону осадки маловероятны. В ночные и утренние часы местами опустится туман. Ветер южного направления 6-11 м/с. В ночной период за окном 0…+5º, при прояснениях возможны заморозки до -4º, днем воздух прогреется до +8...+13º, — рассказали информагентству в региональном ЦГМС. — Во вторник, 26 марта, ночью и утром без осадков, а вот днем местами пройдет небольшой дождь, который будет чуть сильнее на востоке области. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а местами его порывы составят 15-18 м/с. Ночью 0…+5º, при прояснениях до -3º, днем +8...+13º.

В Волгограде в первый рабочий день установится облачная с прояснениями погода. Сильных осадков не будет, ветер южного направления 6-11 м/с. Ночью по городу 0...+2º, днем +10...+12º.

— Во вторник, 26 марта, в областном центре также без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. В ночные часы +1...+3º, днем столбики термометров покажут +10...+12º, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 25 по 31 марта будет малооблачная погода с небольшими осадками в среду и субботу. Самыми теплыми днями новой недели окажутся понедельник, вторник и среда. Дневная температура составит в среднем +10 градусов. Самая холодная ночь выдастся в пятницу. Температура не поднимется выше -1 градуса. В понедельник и вторник волгоградцев предупреждают о магнитных бурях силой шесть и пять баллов соответственно.

Фото: архив ИА «Высота 102»