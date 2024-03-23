Отказывающиеся от поездок волгоградцы могут сдать билеты на поезд без сбора до 26 марта

Жители Волгоградской области, у которых изменились планы после теракта в Подмосковье, могут сдать купленные ранее билеты на поезд без удержания дополнительных сборов, передает V102.RU со ссылкой на РЖД.

- До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов, - сообщила компания в Telegram.

Отказаться от поездки можно на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают работать на месте теракта в «Крокус Сити Холле», где погибли, по предварительным данным, более 60 человек. В больницы доставлено свыше 100 раненых.

Во всех регионах усилены меры безопасности, отменены занятия в школах и вузах, развлекательные мероприятия.