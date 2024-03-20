В Волгограде разбойник с ножом ограбил офис микрозаймов





Сотрудники отдела полиции №2 в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали 38-летнего мужчину, который с ножом ограбил офис микрофинансовой организации. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в общей сумме волгоградец похитил 16 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Его задержали в арендованной квартире в Центральном районе на следующий день после совершенного разбоя.





- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в ведомстве.

Мужчина сознался в содеянном. Орудие преступления изъято. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области