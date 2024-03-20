В Волгограде разбойник с ножом ограбил офис микрозаймов

Сотрудники отдела полиции №2 в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали 38-летнего мужчину, который с ножом ограбил офис микрофинансовой организации. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в общей сумме волгоградец похитил 16 тысяч рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Его задержали в арендованной квартире в Центральном районе на следующий день после совершенного разбоя.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в ведомстве.
Мужчина сознался в содеянном. Орудие преступления изъято. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области