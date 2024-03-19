Общество

Волгоградцев укладывают в постель пять вирусов

Общество 19.03.2024 10:19
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19.03.2024 10:19


В Волгоградской области в настоящее время активно циркулируют пять вирусов, однако в целом заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе снижается. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, за неделю число заболевших сократилось на 4%.

- Преобладают: риновирус, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус, парагрипп. В меньшей степени обнаруживается грипп типов А и В, - сообщили в ведомстве.

Вирусы негриппозной этиологии в этом перечне занимают 92%.

За неделю зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции - это на 35 случаев больше, чем неделей ранее. 

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