В Волгоградской области монтажнику оторвало ступню на стройке

В Волгоград накануне в больницу № 15 с травматической ампутацией левой ступни доставлен рабочий, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

— Пострадавший 34-летний монтажник трудился в фирме ООО «Техстроймост» на участке строительства объездной дорожной эстакады у поселка Кирова в Светлоярском районе, — рассказал источник.

Известно, что мужчина госпитализирован в травматологическое отделение. Строитель получил травму из-за нарушения техники безопасности.

Напомним, что в Волжском мужчине оторвало кисть руки на работе. Несчастный случай произошел у станка в процессе переработки материалов на одном из производств.

Фото: архив ИА «Высота 102»