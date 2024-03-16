Происшествия

В Волгоградской области монтажнику оторвало ступню на стройке

Происшествия 16.03.2024 21:50
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16.03.2024 21:50


В Волгоград накануне в больницу № 15 с травматической ампутацией левой ступни доставлен рабочий, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. 

— Пострадавший 34-летний монтажник трудился в фирме ООО «Техстроймост» на участке строительства объездной дорожной эстакады у поселка Кирова в Светлоярском районе, — рассказал источник. 

Известно, что мужчина госпитализирован в травматологическое отделение. Строитель получил травму из-за нарушения техники безопасности. 

Напомним, что в Волжском мужчине оторвало кисть руки на работе. Несчастный случай произошел у станка в процессе переработки материалов на одном из производств. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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