Общество

Тонну мяса и 10 тыс. блинов продадут на Масленицу в ЦПКиО Волгограда

Общество 11.03.2024 18:21
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11.03.2024 18:21


В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда 16 и 17 марта пройдет празднование Масленицы. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, для гостей приготовят большое разнообразие блинов и шашлыка. 

Так, в праздничные дни на территории ЦПКиО будет работать более десяти гастрономических площадок, на которых можно попробовать шашлык из курицы, говядины, свинины, выпечку, а также блины. 

– Возле интерактивных площадок расположатся семь шашлычных зон – мастера гриля пожарят 1000 кг мяса, в том числе приготовят говядину, замаринованную по уникальному рецепту, – рассказал директор парка Андрей Еркин. – Также будет приготовлено порядка 10 000 блинов. В меню – блины со сметаной, сгущенкой, вареньем и разными начинками. Также на точках питания можно будет приобрести выпечку, горячие и прохладительные напитки – чай, кофе или морс

В парке также отметили, что для безопасности гостей вся мясная продукция в обязательном порядке пройдет контроль качества. 

Помимо вкусной еды волгоградцев ждут народные забавы, кулачные бои, мастер-классы, ярмарка, выступление известных волгоградских коллективов и огненное шоу. 

17 марта кульминацией масленичных гуляний по традиции станет сожжение восьмиметрового чучела.

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