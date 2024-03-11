Тонну мяса и 10 тыс. блинов продадут на Масленицу в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда 16 и 17 марта пройдет празднование Масленицы. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, для гостей приготовят большое разнообразие блинов и шашлыка.

Так, в праздничные дни на территории ЦПКиО будет работать более десяти гастрономических площадок, на которых можно попробовать шашлык из курицы, говядины, свинины, выпечку, а также блины.

– Возле интерактивных площадок расположатся семь шашлычных зон – мастера гриля пожарят 1000 кг мяса, в том числе приготовят говядину, замаринованную по уникальному рецепту, – рассказал директор парка Андрей Еркин. – Также будет приготовлено порядка 10 000 блинов. В меню – блины со сметаной, сгущенкой, вареньем и разными начинками. Также на точках питания можно будет приобрести выпечку, горячие и прохладительные напитки – чай, кофе или морс.

В парке также отметили, что для безопасности гостей вся мясная продукция в обязательном порядке пройдет контроль качества.

Помимо вкусной еды волгоградцев ждут народные забавы, кулачные бои, мастер-классы, ярмарка, выступление известных волгоградских коллективов и огненное шоу.

17 марта кульминацией масленичных гуляний по традиции станет сожжение восьмиметрового чучела.