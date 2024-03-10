Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»





Главный тренер «Ротора» Сергей Попков прокомментировал сегодняшний матч в чемпионате Второй лиги группы «Золото», в котором его команда на выезде со счетом 2:1 на последних минутах обыграла московский «Велес», сообщает V102.RU. Главный тренер «Ротора» Сергей Попков прокомментировал сегодняшний матч в чемпионате Второй лиги группы «Золото», в котором его команда на выезде со счетом 2:1 на последних минутах обыграла московский «Велес», сообщает V102.RU.

- Это наша любимая тема. Наши болельщики — наша большая гордость! Всегда рассказываю историю, как мы играли на Кубок и там вышло 36 человек. Это восхищает и вдохновляет. Разумеется, это накладывает ответственность, что нельзя играть неправильно. Безусловно, это горячая поддержка. Очень важно - это единение с болельщиками. Наши поклонники — это гордость нашего клуба и нашего города! — резюмировал Попков.







, — начал пресс-конференцию волгоградский специалист.Наставник сине-голубых объяснил, почему выпустил в стартовом составе двух новобранцев — Бексултана Шамши и Руслана Болова.— поделился главный тренер.Сергей Попков подтвердил, что матч с «Велесом» был непростым для его подопечных.— cчитает рулевой волгоградского клуба.В заключение главный тренер «Ротора» оценил мощную поддержку, которую организовали фанаты сине-голубых на гостевом секторе.