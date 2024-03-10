Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»

Наставник сине-голубых объяснил, почему выпустил в стартовом составе двух новобранцев — Бексултана Шамши и Руслана Болова.
- Здесь все вместе. Во-первых, реакция на игру прошлого тура, которую мы проиграли. Какие-то изменения в составе при таких обстоятельствах всегда происходят. Так же, как и в стане «Велесе». У них было несколько замен. Ну и кто готов на данный момент, тот и выходит, — поделился главный тренер.
Сергей Попков подтвердил, что матч с «Велесом» был непростым для его подопечных.
- Насчет тяжести я неоднократно говорил, что у нас в «Золоте» других игр не бывает. Все матчи чрезвычайно напряженные, тяжелые, интересные и содержательные. Что касается характера поединка, то тут разные фрагменты были. В начале мы умышленно отдали инициативу хозяевам для использования пространства и более быстрых футболистов против оборонительной линии. Что касается второго тайма, то там уже больше прессинговали, на чужой половине в том числе. Отрезками неплохо владели мячом и осуществляли подходы. Ну и концовку мы очень мощно провели. Считаю, что решающую роль сыграли последние минут 15, когда уже что-то назревало. Хорошо, что забили победный гол, — cчитает рулевой волгоградского клуба.
В заключение главный тренер «Ротора» оценил мощную поддержку, которую организовали фанаты сине-голубых на гостевом секторе.