Спорт

Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»

Спорт 10.03.2024 20:59
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10.03.2024 20:59


Главный тренер «Ротора» Сергей Попков прокомментировал сегодняшний матч в чемпионате Второй лиги группы «Золото», в котором его команда на выезде со счетом 2:1 на последних минутах обыграла московский «Велес», сообщает V102.RU.
- Поле нормальное. Примерно на таком и мы готовились. Погода мартовская. Все одинаковое как для нас, так и для соперников, — начал пресс-конференцию волгоградский специалист.
Наставник сине-голубых объяснил, почему выпустил в стартовом составе двух новобранцев — Бексултана Шамши и Руслана Болова.
- Здесь все вместе. Во-первых, реакция на игру прошлого тура, которую мы проиграли. Какие-то изменения в составе при таких обстоятельствах всегда происходят. Так же, как и в стане «Велесе». У них было несколько замен. Ну и кто готов на данный момент, тот и выходит,  — поделился главный тренер.
Сергей Попков подтвердил, что матч с «Велесом» был непростым для его подопечных.
- Насчет тяжести я неоднократно говорил, что у нас в «Золоте» других игр не бывает. Все матчи чрезвычайно напряженные, тяжелые, интересные и содержательные. Что касается характера  поединка, то тут разные фрагменты были. В начале мы умышленно отдали инициативу хозяевам для использования пространства и более быстрых футболистов против оборонительной линии. Что касается второго тайма, то там уже больше прессинговали, на чужой половине в том числе. Отрезками неплохо владели мячом и осуществляли подходы. Ну и концовку мы очень мощно провели. Считаю, что решающую роль сыграли последние минут 15, когда уже что-то назревало. Хорошо, что забили победный гол, — cчитает рулевой волгоградского клуба.
В заключение главный тренер «Ротора» оценил мощную поддержку, которую организовали фанаты сине-голубых на гостевом секторе.
- Это наша любимая тема. Наши болельщики — наша большая гордость!  Всегда рассказываю историю, как мы играли на Кубок и там вышло 36 человек. Это восхищает и вдохновляет. Разумеется, это накладывает ответственность, что нельзя играть неправильно. Безусловно, это горячая поддержка. Очень важно - это единение с болельщиками. Наши поклонники — это гордость нашего клуба и нашего города! — резюмировал Попков. 

Подробности матча - здесь
 
Фото: СК «Ротор» VK.com

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