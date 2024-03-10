Спорт

«Игра на нервах»: «Ротор» одержал первую победу в 2024 году

Спорт 10.03.2024 17:08
0
10.03.2024 17:08


Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, на выезде обыграл московский «Велес» со счетом 2:1 в очередном туре Второй лиги группы «Золото», буквально на последних минутах вырвав долгожданную победу. Это первый выигрыш подопечных Сергея Попкова в весенней части сезона, сообщает V102.RU, который стоил немало потерянных нервных клеток болельщикам клуба.
Сине-голубые в этом матче не смогли рассчитывать на нескольких своих футболистов. Давно травмирован форвард Михаил Агеев. Плюс в лазарете находятся защитник Кирилл Донцов и полузащитники Даниил Камлашев с Юрием Завезёном. Также  Рамазан Гаджимурадов испытывал небольшой дискомфорт, из-за которого он не попал сегодня в стартовый состав. Защитник Алексей Никитин пропустил встречу из-за болезни.  Отметим, что с первых минут за «Ротор» а официальных матчах впервые вышли «зимние» новички — защитник Бексултан Шамши и нападающий Руслан Болов, заменившие Данила Пелиха и Гаджимурадова, соответственно.
Начало поединка осталось за «Велесом». Хозяева  действовали активнее и инициативнее на чужой половине, что вылилось в больший процент владения мячом с их стороны. Первый острый момент создали именно «крылатые быки». Последовала подача с левого фланга и в штрафной «Ротора», оставшийся без опеки Иван Котельников  в падении с близкого расстояния пробил, но в створ не попал. Вскоре столичная команда имела еще одну возможность открыть счет. После розыгрыша углового Артур Колосков угрожал воротам гостей, однако на пути мяча встал капитан сине-голубых Алексей Шумских, который перевел игровой снаряд на еще один стандарт.
«Ротор» огрызнулся ближе к середине тайма. Ризван Ахмедханов, заменивший в старте Юрия Завезена, с левого края нанес хлесткий выстрел, но из-за сильного ветра мяч улетел далеко в сторону и потенциальная опасность пропустить для «Велеса» временно была ликвидирована. Тем не менее, волгоградцы нашли свое счастье в атаке на 32-й минуте. Илья Сафронов получил передачу от своего партнера по команде и 17-й номер «Ротора» в штрафной оппонентов мастерски переиграл крайнего защитника хозяев Максима Матвеева и нанес техничный удар по низу, оказавшийся в итоге голевым и выведший гостей вперед. Ближе к концу первой половины желтую карточку получил Бексултан Шамши за нарушение правил. Но главное, что сине-голубые ушли на перерыв с минимальным преимуществом — 1:0.
Перед стартом второй половины Сергей Попков произвел первую замену. Вместо Шамши вышел Пелих. «Ротор» вскоре забил и второй гол, но его главный арбитр встречи Кирилл Силантьев отменил из-за офсайда. Достаточно оперативно после данного эпизода уже на половине поля волгоградского коллектива стали возникать интересные ситуации. Голкипер «Ротора» Никита Чагров дважды в течение нескольких минут неудачно сыграл на выходе из ворот и оба раза вратарь сталкивался с Пелихом. Достаточно суетливые действия своего голкипера не придали уверенности обороне гостей. На 62-й минуте Чагров в очередной раз ошибся, в этот раз врезавшись в Шумских. Неразберихой в действиях волгоградских футболистов сполна воспользовались «крылатые быки». В результате Иван Сутугин, получивший мяч, отправил его в сетку ворот и сравнял счет. В то же время отметим, что сегодня Чагров, кроме своих недочетов, также неоднократно выручал команду в непростых ситуациях.
Пропущенный гол заставил заметно активизироваться игроков «Ротора». Рассчитывая на  выездную победу, они гораздо чаще стали появляться на половине соперника и заметно усилили давление на оборону москвичей. В ход пошли и очередные замены от тренерского штаба сине-голубых. Дмитрия Прищепу и Даниила Арсентьева поменяли на Ярослава Крашевского и Рамазана Гаджимурадова, соответственно. Именно Рамазан благодаря взрывным действиям взял роль лидера команды на остаток матча. На 71-й минуте Гаджимурадов выполнил навес, затем Сергей Зуйков перевел игровой снаряд на Руслана Болова. Нападающий пытался забить ударом через себя, однако вратарь «Велеса» Алексей Кузнецов совершил эффектное спасение и не дал форварду отличиться.
Ближе к концу поединка полузащитник  хозяев Александр Шубин с одиннадцатиметровой отметки бил на исполнение, но мяч разминулся рядом со штангой. На финальный штурм сил больше осталось у «Ротора». Гости постоянно доставляли игровой снаряд в чужую штрафную и это дало свои плоды уже в компенсированное время. Гаджимурадов ударил с ближней дистанции. Кузнецов заработал сейв в свою копилку, однако мяч после его спасения отлетел к Илье Сафронову. Полузащитник одним уверенным и мощным касанием поразил цель, оформив дубль и выведя свой клуб снова вперед. В итоге этот важнейший гол оказался победным. «Велес» не успел отыграться. Напряженная и очень интересная игра, в которой гостей на всем протяжении громко и горячо поддерживала группа волгоградских болельщиков,  завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ротора».
Отметим, что это первое домашнее поражение столичного клуба в чемпионате 23-24.  Сине-голубые благодаря сегодняшнему выигрышу набрали три очка в стартовавшем чемпионате после двух туров. В следующем матче 18 марта волгоградцы примут на своем поле «Муром». Начало в 19-00 ч,.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.03.2024 20:59
Спорт 10.03.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2024 07:56
Спорт 10.03.2024 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2024 07:30
Спорт 10.03.2024 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2024 21:01
Спорт 09.03.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2024 18:42
Спорт 09.03.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2024 11:21
Спорт 09.03.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.03.2024 12:26
Спорт 08.03.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.03.2024 21:36
Спорт 06.03.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.03.2024 08:07
Спорт 06.03.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2024 10:20
Спорт 04.03.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.03.2024 08:02
Спорт 04.03.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2024 21:12
Спорт 03.03.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2024 18:20
Спорт 03.03.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2024 09:05
Спорт 03.03.2024 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2024 21:28
Спорт 01.03.2024 21:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:59
Главный тренер «Ротора» оценил трудную победу над «Велесом»Смотреть фотографии
19:57
«Был начальником, позвали в грузчики»: волгоградцев массово снимают с учета в центрах занятостиСмотреть фотографии
18:56
«Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:13
Под Волгоградом на 3 месяца раньше зацвели фейхоа и инжирСмотреть фотографии
17:55
Николай Валуев с тремя детьми и женой поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
17:08
«Игра на нервах»: «Ротор» одержал первую победу в 2024 годуСмотреть фотографии
16:07
Директору травившего жителей завода под Волгоградом грозит дисквалификацияСмотреть фотографии
15:03
В парке Волгограда появилась аллея красных фонарейСмотреть фотографии
14:44
На юге Волгограда сгорел дом в СНТ «Сластена»Смотреть фотографии
14:22
Волгоградцам вернули 50 млн за коммунальные услугиСмотреть фотографии
13:28
Под Волгоградом нашли пропавшего пенсионера с родинкой на лицеСмотреть фотографии
12:18
«По 25 тысяч за палец»: изувеченную руку штурмовика из Волгоградской области оценили недорогоСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом за кражу меда задержали местного «Винни Пуха»Смотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом на лесопилке загорелась сторожка с охранникомСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде прощаются с директором школы искусств Владиславом БронзовичемСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области девятка протаранила эвакуаторСмотреть фотографии
09:18
Росстат оценил степень озеленения ВолгоградаСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом контрактник застрелил брата с расстройством личностиСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде 11 марта выпадет снегСмотреть фотографии
07:30
«Крылатые быки» примут «Ротор» в Москве 10 мартаСмотреть фотографии
21:01
«Спартак» в родном бассейне потерпел два поражения от «Буревестника»Смотреть фотографии
20:23
Николай Валуев зарядился патриотизмом в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде иномарка влетела в столб на островке безопасностиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградец по ошибке выпил чистящее средство и умерСмотреть фотографии
18:42
Волгоградцы выиграли домашний турнир по панкратиону памяти Алексея НагинаСмотреть фотографии
18:03
«Нахваливал себя и предлагал скидки»: волгоградцы требуют призвать к ответу мебельщика-кидалу АлхутоваСмотреть фотографии
16:57
После ДТП с перевернувшейся фурой под Волгоградом бесследно исчез водительСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде запамятовавший хулиган отметил 8 Марта бегством от полицииСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области простились с мобилизованным пехотинцемСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде выясняют причину внезапной смерти женщины в банкеСмотреть фотографии
 