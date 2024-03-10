«Игра на нервах»: «Ротор» одержал первую победу в 2024 году





Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, на выезде обыграл московский «Велес» со счетом 2:1 в очередном туре Второй лиги группы «Золото», буквально на последних минутах вырвав долгожданную победу. Это первый выигрыш подопечных Сергея Попкова в весенней части сезона, сообщает V102.RU, который стоил немало потерянных нервных клеток болельщикам клуба. Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 марта, на выезде обыграл московский «Велес» со счетом 2:1 в очередном туре Второй лиги группы «Золото», буквально на последних минутах вырвав долгожданную победу. Это первый выигрыш подопечных Сергея Попкова в весенней части сезона, сообщает V102.RU, который стоил немало потерянных нервных клеток болельщикам клуба.

Сине-голубые в этом матче не смогли рассчитывать на нескольких своих футболистов. Давно травмирован форвард Михаил Агеев. Плюс в лазарете находятся защитник Кирилл Донцов и полузащитники Даниил Камлашев с Юрием Завезёном. Также Рамазан Гаджимурадов испытывал небольшой дискомфорт, из-за которого он не попал сегодня в стартовый состав. Защитник Алексей Никитин пропустил встречу из-за болезни. Отметим, что с первых минут за «Ротор» а официальных матчах впервые вышли «зимние» новички — защитник Бексултан Шамши и нападающий Руслан Болов, заменившие Данила Пелиха и Гаджимурадова, соответственно.Начало поединка осталось за «Велесом». Хозяева действовали активнее и инициативнее на чужой половине, что вылилось в больший процент владения мячом с их стороны. Первый острый момент создали именно «крылатые быки». Последовала подача с левого фланга и в штрафной «Ротора», оставшийся без опеки Иван Котельников в падении с близкого расстояния пробил, но в створ не попал. Вскоре столичная команда имела еще одну возможность открыть счет. После розыгрыша углового Артур Колосков угрожал воротам гостей, однако на пути мяча встал капитан сине-голубых Алексей Шумских, который перевел игровой снаряд на еще один стандарт.«Ротор» огрызнулся ближе к середине тайма. Ризван Ахмедханов, заменивший в старте Юрия Завезена, с левого края нанес хлесткий выстрел, но из-за сильного ветра мяч улетел далеко в сторону и потенциальная опасность пропустить для «Велеса» временно была ликвидирована. Тем не менее, волгоградцы нашли свое счастье в атаке на 32-й минуте. Илья Сафронов получил передачу от своего партнера по команде и 17-й номер «Ротора» в штрафной оппонентов мастерски переиграл крайнего защитника хозяев Максима Матвеева и нанес техничный удар по низу, оказавшийся в итоге голевым и выведший гостей вперед. Ближе к концу первой половины желтую карточку получил Бексултан Шамши за нарушение правил. Но главное, что сине-голубые ушли на перерыв с минимальным преимуществом — 1:0.Перед стартом второй половины Сергей Попков произвел первую замену. Вместо Шамши вышел Пелих. «Ротор» вскоре забил и второй гол, но его главный арбитр встречи Кирилл Силантьев отменил из-за офсайда. Достаточно оперативно после данного эпизода уже на половине поля волгоградского коллектива стали возникать интересные ситуации. Голкипер «Ротора» Никита Чагров дважды в течение нескольких минут неудачно сыграл на выходе из ворот и оба раза вратарь сталкивался с Пелихом. Достаточно суетливые действия своего голкипера не придали уверенности обороне гостей. На 62-й минуте Чагров в очередной раз ошибся, в этот раз врезавшись в Шумских. Неразберихой в действиях волгоградских футболистов сполна воспользовались «крылатые быки». В результате Иван Сутугин, получивший мяч, отправил его в сетку ворот и сравнял счет. В то же время отметим, что сегодня Чагров, кроме своих недочетов, также неоднократно выручал команду в непростых ситуациях.Пропущенный гол заставил заметно активизироваться игроков «Ротора». Рассчитывая на выездную победу, они гораздо чаще стали появляться на половине соперника и заметно усилили давление на оборону москвичей. В ход пошли и очередные замены от тренерского штаба сине-голубых. Дмитрия Прищепу и Даниила Арсентьева поменяли на Ярослава Крашевского и Рамазана Гаджимурадова, соответственно. Именно Рамазан благодаря взрывным действиям взял роль лидера команды на остаток матча. На 71-й минуте Гаджимурадов выполнил навес, затем Сергей Зуйков перевел игровой снаряд на Руслана Болова. Нападающий пытался забить ударом через себя, однако вратарь «Велеса» Алексей Кузнецов совершил эффектное спасение и не дал форварду отличиться.Ближе к концу поединка полузащитник хозяев Александр Шубин с одиннадцатиметровой отметки бил на исполнение, но мяч разминулся рядом со штангой. На финальный штурм сил больше осталось у «Ротора». Гости постоянно доставляли игровой снаряд в чужую штрафную и это дало свои плоды уже в компенсированное время. Гаджимурадов ударил с ближней дистанции. Кузнецов заработал сейв в свою копилку, однако мяч после его спасения отлетел к Илье Сафронову. Полузащитник одним уверенным и мощным касанием поразил цель, оформив дубль и выведя свой клуб снова вперед. В итоге этот важнейший гол оказался победным. «Велес» не успел отыграться. Напряженная и очень интересная игра, в которой гостей на всем протяжении громко и горячо поддерживала группа волгоградских болельщиков, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ротора».Отметим, что это первое домашнее поражение столичного клуба в чемпионате 23-24. Сине-голубые благодаря сегодняшнему выигрышу набрали три очка в стартовавшем чемпионате после двух туров. В следующем матче 18 марта волгоградцы примут на своем поле «Муром». Начало в 19-00 ч,.