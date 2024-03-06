Почтовые отделения в Волгограде и районах области в предстоящие выходные дни будут работать по измененному графику. Как сообщили V102.RU в пресс-службе УФПС Волгоградской области, в праздничный день 8 Марта во всех отделениях почты будет выходной. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Накануне праздника, 7 марта, рабочий день будет сокращен на один час. 9 марта все отделения будут обслуживать посетителей уже по обычному расписанию.

Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда России.