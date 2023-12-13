Расследования

Горсуд нашел 6 смягчающих обстоятельств в убийстве посетителя караоке-клуба «Соловей»

Расследования 13.12.2023 09:29
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13.12.2023 09:29


Волжский городской суд Волгоградской области отправил убийцу посетителя караоке-клуба «Соловей» в колонию строгого режима. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу  суда, Евгений Зотов проведет в местах лишения свободы 7 лет 6 месяцев.
Напомним, трагедия произошла в Волжском 26 августа около пяти часов утра около здания караоке-клуба на бульваре Профсоюзов, 9. Евгений Зотов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с незнакомым 30-летним мужчиной, конфликт перерос в драку.
После нескольких ударов в лицо и голову С. Караваев  упал и потерял сознание. Он скончался до приезда медиков из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Зотов полностью признал вину в совершенном преступлении.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, противоправность поведения потерпевшего, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему, признание вины, а также раскаяние убийцы.

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