В летней кухне под Волгоградом нашли обожженный труп мужчины

В Урюпинском районе Волгоградской области накануне на территории частного домовладения обнаружили обгоревшее тело мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Накануне ночью в третьем часу загорелась летняя кухня частного дома. Вся выгорела дотла. На пепелище сотрудники экстренных служб нашли труп, — рассказал источник. — Погибший много курил, вероятно, что непотушенная сигарета как раз и стала причиной пожара.

По сведениям редакции «Высоты 102», инцидент произошел на территории дома № 9 по улице Молодежной в хуторе Астаховском. Погибшему было 60 лет.

Напомним, в Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития в Красноармейском районе, один человек погиб.

Фото: архив ИА «Высота 102»