Происшествия

В летней кухне под Волгоградом нашли обожженный труп мужчины

Происшествия 25.02.2024 18:12
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25.02.2024 18:12


В Урюпинском районе Волгоградской области накануне на территории частного домовладения обнаружили обгоревшее тело мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Накануне ночью в третьем часу загорелась летняя кухня частного дома. Вся выгорела дотла. На пепелище сотрудники экстренных служб нашли труп, — рассказал источник. — Погибший много курил, вероятно, что непотушенная сигарета как раз и стала причиной пожара. 

По сведениям редакции «Высоты 102», инцидент произошел на территории дома № 9 по улице Молодежной в хуторе Астаховском. Погибшему было 60 лет. 

Напомним, в Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития в Красноармейском районе, один человек погиб

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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