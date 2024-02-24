Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи со смертью Вячеслава Лебедева

Общество 24.02.2024 15:01
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24.02.2024 15:01
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу в связи с безвременным уходом из жизни Председателя Верховного суда РФ, сообщает V102.RU.О кончине Вячеслава Лебедева стало известно сегодня, 24 февраля. Председателю Верховного суда РФ было 80 лет. Данный пост он занимал с 1991 года. В последнее время, по данным федеральных СМИ, Вячеслав Лебедев тяжело болел.
«Минск», «Волжаночка» и «Малятко»: какими были легендарные советские магазины Волгограда24.02.2024 17:00
Общество 24.02.2024 17:00
Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжению24.02.2024 15:55
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Волгоградского блогера уличили в хайпе на мусоре24.02.2024 15:09
Общество 24.02.2024 15:09
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Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звезды24.02.2024 11:57
Общество 24.02.2024 11:57
Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значит24.02.2024 10:25
Общество 24.02.2024 10:25
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Общество 23.02.2024 22:30
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Общество 23.02.2024 21:03
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Общество 23.02.2024 19:04
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Общество 23.02.2024 17:27
Врач-офтальмолог в Волгоградской области отсудила заслуженную досрочную пенсию23.02.2024 15:19
Общество 23.02.2024 15:19
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Общество 23.02.2024 14:07
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В Волгограде 23 февраля у Вечного огня почтили память защитников Отечества23.02.2024 11:33
Общество 23.02.2024 11:33
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Общество 23.02.2024 11:01