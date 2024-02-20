Волгоградцы несут цветы и игрушки в память о погибшей при обстреле Белгорода годовалой девочке

В центре Волгограда горожане несут игрушки, цветы и свечи в память о погибшей при обстреле Белгорода ВСУ годовалой девочки Валерии, сообщает V102.RU. Стихийный мемориал появился у памятника мирным жителям, погибшим от варварской бомбардировки фашистами Сталинграда.





Как ранее заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате теракта вооруженных формирований Украины погибли семь человек, в том числе — годовалая девочка Валерия, пострадали 18 человек.

Напомним, что глава Волгоградского региона Андрей Бочаров выразил соболезнования семьям погибших жителей Белгорода и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Видео: Мазанов.Live / t.me