РПН успокоил снижением инфицированных в Волгоградской области

А вот число случаев COVID-19 увеличилось за неделю на 11% — за этот период зарегистрировано 318 заболевших.
Общество 20.02.2024 10:45
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20.02.2024 10:45
А вот число случаев COVID-19 увеличилось за неделю на 11% — за этот период зарегистрировано 318 заболевших.
В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 10%, а среди детей школьного возраста – на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями так же приобрела тенденцию к снижению.В структуре циркулирующих возбудителей респираторных вирусных инфекций выявляются грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовируса, аденовирус, парагрипп, COVID-19.
А вот число случаев COVID-19 увеличилось за неделю на 11% — за этот период зарегистрировано 318 заболевших.
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