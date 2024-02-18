Волгоградцы жалуются на массовый сбой в Telegram

Жители Волгограда и области сегодня, 18 февраля, стали жаловаться на массовый сбой в работе мессенджера Telegram, сообщает V102.RU. Пользователи отмечают низкую скрость загрузки и невозможность прогрузить посты. Проблемы коснулись и пользователей, находящихся за границей.

— «Телега» и на компе, и на телефонах «легла». Не показывает посты, долго грузит видео и сообщения. Постоянно обновляет чаты, но ничего не происходит, — жалуются юзеры.

По сведениям сервиса «Сбой.РФ», больше всего сообщений о некорректной работе мессенджера зафиксированы в Москве (38%), Санкт-Петербурге (12%) Краснодарском крае (5%). Согласно данным сервиса Downdetector, наибольший процент обращений связан с проблемами при подключении к серверу и работой мобильного приложения.

Фото: архив ИА «Высота 102»