Общество

Волгоградцы жалуются на массовый сбой в Telegram

Общество 18.02.2024 14:53
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18.02.2024 14:53


Жители Волгограда и области сегодня, 18 февраля, стали жаловаться на массовый сбой в работе мессенджера Telegram, сообщает V102.RU. Пользователи отмечают низкую скрость загрузки и невозможность прогрузить посты. Проблемы коснулись и пользователей, находящихся за границей.

— «Телега» и на компе, и на телефонах «легла». Не показывает посты, долго грузит видео и сообщения. Постоянно обновляет чаты, но ничего не происходит, —  жалуются юзеры. 

По сведениям сервиса «Сбой.РФ», больше всего сообщений о некорректной работе мессенджера зафиксированы в Москве (38%), Санкт-Петербурге (12%) Краснодарском крае (5%). Согласно данным сервиса Downdetector, наибольший процент обращений связан с проблемами при подключении к серверу и работой мобильного приложения. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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