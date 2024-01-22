Общество

Волгоградцам, пережившим блокаду Ленинграда, перечислили по 50 тысяч

Общество 22.01.2024 19:32
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22.01.2024 19:32


В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жителям Волгоградской области, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», перечислили по 50 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в волгоградском отделении Соцфонда.  

В нашем регионе в настоящее время живут 73 человека, которые перенесли те страшные дни. Четверо из них являются участниками боев за Ленинград, а остальные 69 человек находились в то время в осажденном городе, – сообщили в пресс-службе отделения. – Согласно указу президента, единовременная выплата составляет 50 тысяч рублей. 

Напомним, на минувшей неделе у подножия Мамаева кургана состоялся митинг и торжественное возложение цветов в преддверии памятной даты. В мероприятиях принимали участие в том числе волгоградцы, пережившие блокад Ленинграда. 

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