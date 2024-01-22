



Волгоградская область заняла 44-ое место в рейтинге регионов по уровню преступности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, в 2023 году количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей составило 132,9, что ниже, чем было в 2022 году на 8,9%. Показатель тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей оказался гораздо меньше – 39,1 на 10 тысяч жителей. Это на 1% ниже, чем в позапрошлом году.

Волгоградская область заняла 44-ое место в рейтинге регионов по уровню преступности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, в 2023 году количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей составило 132,9, что ниже, чем было в 2022 году на 8,9%. Показатель тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей оказался гораздо меньше – 39,1 на 10 тысяч жителей. Это на 1% ниже, чем в позапрошлом году.

Всего в России, по данным МВД России, в 2023 году было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона преступлений, что на 1% меньше, чем за предыдущий год. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в 45 регионах, а в сорока субъектах был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно значительный.Самый низкий уровень преступности среди российских регионов по итогам 2023 года был в Чечне. В этой республике на 10 тысяч жителей приходится всего 14,6 преступлений. А самый высокий оказался в Коми – 213,2 фактов криминала на это же количество населения.