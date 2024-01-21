«Его идеи живы и актуальны»: волгоградские коммунисты ностальгируют по временам Ленина

Сегодня, 21 января, исполняется 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина – вождя мирового пролетариата, организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года, государственного деятеля и основателя СССР. Как сообщает V102.RU, волгоградские коммунисты отметили эту дату в своих аккаунтах в соцсетях.

Так, официальный телеграм-канал Сталинградского областного комитета КПРФ разместил пост о «100-летии Ленинского Бессмертия», в котором рассказывается, что успел Ленин за свои неполные 54 года жизни.

- Сегодня идеи В.И. Ленина живы и актуальны, как никогда. Не может умереть мечта о справедливой и свободной жизни, о социализме, пока сохраняется на земле гнёт капитала. Жив ленинизм, жива ленинская коммунистическая партия, живо дело Ленина — и будут жить в веках! – резюмируют коммунисты.

Однако пока неизвестно, как последователи вождя будут отмечать эту дату в Волгограде, где установлено несколько памятников Ленину.





Владимир Лепнин (Ульянов) скончался 21 января 1924 года на 54-ом году жизни. Его тело забальзамировали и разместили у стен Кремля в Мавзолее, где оно находится до сих пор. Его личность была настолько популярной, что именем Ленина назывались города, поселки и улицы, в каждом городе устанавливали памятники в его честь.

Фото из архива ИА «Высота 102»