В Волгоградской области рабочего затянуло по локоть в зернодробилку

В Старополтавском районе Волгоградской области 50-летний рабочий лишился части руки, сообщает V102.RU.

— Мужчина получил травму на производстве по собственной неосторожности. Он угодил рукой в зернодробилку, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — С травматической ампутацией левого предплечья рабочего доставили в местную ЦРБ.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос корреспондентов «Высоты 102» пояснили, что пострадавший находится в хирургическом отделении.

— Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести, — добавили в облздраве. — Запланирована консультация со специалистами Волгоградской областной клинической больницей № 1.

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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