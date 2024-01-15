Происшествия

В Волгоградской области рабочего затянуло по локоть в зернодробилку

Происшествия 15.01.2024 16:15
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15.01.2024 16:15

 

В Старополтавском районе Волгоградской области 50-летний рабочий лишился части руки, сообщает V102.RU. 

— Мужчина получил травму на производстве по собственной неосторожности. Он угодил рукой в зернодробилку, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — С травматической ампутацией левого предплечья рабочего доставили в местную ЦРБ. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос корреспондентов «Высоты 102» пояснили, что пострадавший находится в хирургическом отделении. 

— Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести, — добавили в облздраве. — Запланирована консультация со специалистами Волгоградской областной клинической больницей № 1. 

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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