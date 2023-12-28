В Волгограде всех детей участников СВО обеспечат бесплатным горячим питанием

Бесплатным горячим питанием в школах Волгограда будут обеспечены все дети участников СВО вне зависимости от кровного родства. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по инициативе прокуратуры соответствующие изменения внесены в муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

По словам Чередининой, действующий порядок предусматривал обеспечение бесплатным горячим питанием только школьников 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, кровные родители которых принимают участие в специальной военной операции либо погибли в СВО.

В результате более 70 детей, чьи отчимы и мачехи являются участниками СВО оказались без горячих обедов.

- Обеспечение бесплатным горячим питанием такой категории обучающихся является одной из мер социальной поддержки семей со стороны государства и не должно ставиться в зависимость от наличия кровного родства с ребенком, - считают в прокуратуре.

Депутаты единогласно внесли соответствующие изменения в муниципальный правовой акт, который вступит в законную силу с 1 января 2024 года.