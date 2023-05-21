Расследования

Под Волгоградом 20-летний племянник жестоко расправился с тетей и спрятал тело в овраге

Расследования 21.05.2023 15:34
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21.05.2023 15:34


В жестоком убийстве 48-летней жительницы Котовского района Волгоградской области подозревается ее 20-летний племянник, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, о пропаже женщины 18 мая заявил ее супруг. Он рассказал правоохранителям, что его жена собиралась пойти на работу в библиотеку, однако там она не появилась. 
Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Волгоградской области, учитывая внезапный характер исчезновения местной жительницы, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следователи установили, что перед исчезновением у нее произошел конфликт с 20-летним племянником, который находился у нее дома в селе Крячки. В результате парень ударил женщину по голове, связал и отнес в автомобиль. На нем он вывез родственницу в район пруда «Новый», где сначала избил, а затем нанес не менее 8 ударов ножом. Потом он спрятал ее тело в овраге.  
- В настоящее время подозреваемый задержан. С его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, - сообщила Буянова. - Следователи СКР намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.
В СК не сообщили мотив преступления. Между тем в социальных сетях жители Котовского района активно обсуждают это происшествие. Звучат предположения, что этот конфликт произошел из-за денег.

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