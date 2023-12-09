Общество

Волгоградцев последний раз в году на сутки вернут в Сталинград

Общество 09.12.2023 09:55
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09.12.2023 09:55


На въезде и выезде из города-героя дорожники в девятый раз за год меняют знаки обозначения населенного пункта на «Сталинград». Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию Волгограда, переименование посвящено Дню Героев Отечества, отмечаемому сегодня, 9 декабря. 

— В соответствии с решением городского представительного органа дорожные знаки «Волгоград» на основных въездах заменят знаками «Сталинград». 10 декабря будет произведена обратная замена, — уточнили в горадмине.  

Напомним, что по решению городских властей в память о героическом прошлом Волгограду девять раз в году становится Сталинградом. Переименования происходят 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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