Расследования

С ножом и в балаклаве. В Волгоградской области судят серийного грабителя-неудачника

Расследования 22.10.2023 11:05
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22.10.2023 11:05


В Котовский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя одного из сел Жирновского района. Как сообщает V102.RU, мужчине инкриминируют серию краж в Котово. 

— При попытке совершения последней кражи, злоумышленника задержали сотрудники полиции. Мужчина признал свою вину. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158.1 УК РФ (покушение на кражу и кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение), — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что с 13 по 29 августа 2023 года мужчина совершил шесть краж. При этом, злоумышленнику не всегда удавалось обнаружить наличные, так как в трех случаях при проникновении в помещения срабатывала сигнализация и ему приходилось убегать. 

— Для воплощения в жизнь своего замысла селянин основательно экипировался: приобрел монтировку, гвоздодер, нож и налобный фонарь, взял маскировочный халат, балаклаву и матерчатые перчатки. Уложив эти предметы в рюкзак, он стал периодически выезжать в Котово для совершения преступлений, — добавили в областном главке МВД. 

Мужчина выходил на дело в темное время суток, выбирая в качестве объектов для нападения аптеки, салоны красоты. Не обошел вниманием фигурант дела и швейную мастерскую. Селянин отжимал пластиковые двери или окна, чтобы попасть внутрь помещений. Злоумышленник похищал в основном деньги либо инструменты, после чего скрывался. Сумма ущерба составила более 38 тысяч рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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