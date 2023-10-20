



«Надеялся, что камеры не работают». Такой ответ дал полицейским, расследующим серию краж в сетевом магазине Котельниково, 23-летний заместитель управляющего торговой точки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой мужчина подозревается в организации восьми эпизодов преступления.

– В ходе расследования установлено, что 23-летний житель Котельниково ночью 19 апреля 2023 года, воспользовавшись имеющимися у него ключами от входной двери и магнитным устройством для отключения охранной сигнализации, проник в помещение торговой точки и похитил продукты, спиртное и товары народного потребления, после чего скрылся, – рассказали информагентству в главе полиции. – Через несколько дней мужчина предложил принять участие в совершении кражи своему 23-летнему приятелю, на что тот согласился.

С 19 апреля по 12 мая было совершено восемь краж в «Покупочке». Пять из них – в компании двух мужчин. Выйти на след воришек помогли сотрудники службы безопасности магазина, которые попросту отсмотрели все записи с камер, установленных в торговом зале.

– Мужчины задержаны и сознались в содеянном, пояснив, что надеялись, что камеры видеонаблюдения не работают, – сообщают в ГУ МВД России по региону. – После сбора необходимых доказательств, уголовное дело было направлено в районный Котельниковский суд Волгоградской области для рассмотрения.

Подозреваемым, в зависимости от роли каждого из них, следователями Отдела МВД России по Котельниковскому району было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение», а также «Кража, совершенная пре предварительному сговору группой лиц, совершенная с проникновением в помещение».

Как сообщает ИА «Высота 102», все преступления были совершены в магазине «Покупочка» на ул. Родина в Котельниково. В кражах, соответственно, подозревается бывший сотрудник. Интересно, что на работу он устроился в середине апреля этого года, а следовательно первую кражу совершил уже через пару дней после оформления.