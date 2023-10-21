Общество

В Волгограде вспоминают жертв теракта в автобусе в 2013 году

Общество 21.10.2023 09:50
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21.10.2023 09:50


Сегодня, 21 октября, в Волгограде вспоминают жертв теракта, который произошел в пассажирском автобусе 10 лет назад, сообщает V102.RU.

21 октября 2013 года в Красноармейском районе Волгограда в автобусе №29, полном пассажиров, террористка-смертница привела в действие бомбу, в результате взрыва погибли 7 человек, 30 были ранены.

На месте взрыва, у остановки «Лесобаза», был воздвигнут мемориальный крест в память о погибших. Накануне на этом месте прошла панихида по жертвам теракта.


Как сообщили в Волгоградской епархии, на общей молитве присутствовали представители администрации Красноармейского района, члены районных молодежных клубов и родственники погибших.

Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: Волгоградской епархии

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